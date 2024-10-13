Хто в Україні може оформити житлову субсидію: перелік та важливий момент
Субсидії в Україні можуть оформити кілька категорій громадян. Причому важливо враховувати кількість людей, які фактично проживають у житлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики України.
"Субсидія надається, якщо домогосподарство має сплачувати за комунальні послуги більше, ніж визначений для них обов’язковий платіж", - йдеться у повідомленні.
Цей платіж, як пояснюють спеціалісти, розраховується індивідуально для кожного домогосподарства і залежить від середньомісячного сукупного доходу на одну особу.
"Також мають значення майновий стан домогосподарства і норми споживання. Адже за електроенергію чи іншу комунальну послугу, спожиту понад встановлений норматив, родина сплачуватиме за власний кошт", - зазначили у міністерстві.
Хто може оформити житлову субсидію
- одна з осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні;
- людина, яка орендує житло на підставі договору оренди;
- внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні, навіть без укладення договору оренди. У такому випадку до заяви додаються документи, що підтверджують проживання за адресою домогосподарства (наприклад, довідка ВПО);
- за заявою опікуна чи піклувальника, неповнолітня дитина, яка залишилася без батьківської опіки або недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлено опіку;
- індивідуальний забудовник, якщо будинок не прийнятий в експлуатацію, але плата за житлово-комунальні послуги вже нараховується. У цьому разі до заяви потрібно додати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства.
Важливо
При призначенні субсидії враховуються доходи усіх осіб, які зареєстровані та/або задекларовані у житловому приміщенні, а також дружин або чоловіків незалежно від їх місця реєстрації (крім ВПО, які виїхали за кордон з огляду на ситуацію в країні).
"Проте при поданні заяви не забудьте зазначити, хто фактично проживає в квартирі/будинку. Якщо на день звернення за призначенням субсидії, хтось з родини перебуває за кордоном понад 60 днів, його має бути виключено зі складу домогосподарства і тоді його доходи не будуть враховуватися", - пояснюють спеціалісти.
Тобто, якщо у житловому приміщенні прописано троє людей, але дружина з дитиною виїхали за кордон і перебувають там більше 60 днів, житлова субсидія призначається з розрахунку на одного члена домогосподарства, тобто на чоловіка.
Субсидії в Україні для ВПО
Внутрішньо переміщені особи (ВПО), як і інші українці, можуть розраховувати на субсидії під час опалювального сезону. Для отримання субсидії на комунальні послуги не обов'язково мати договір оренди житла.
Водночас виплати за субсидією можуть призупинити через наявність боргів за житлово-комунальні послуги.
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