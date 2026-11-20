Страховий стаж - це період, коли людина підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню і за нього щомісяця сплачують внески.

Саме поняття “страховий стаж” з'явилося з 1 січня 2004 року. Його запровадив закон “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” від 9 липня 2003 року.

Тому періоди роботи до 1 січня 2004 року враховують за законом “Про пенсійне забезпечення”, а після цієї дати - за законом про пенсійне страхування.

Навчання до 2004 року

Увесь трудовий стаж, який людина набула до 1 січня 2004 року, прирівнюють до страхового.

До нього входить і навчання на денній (очній) формі. Йдеться про вищі та середні спеціальні навчальні заклади, училища, а також курси з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації чи перекваліфікації. Також це аспірантура, докторантура і клінічна ординатура.

Навчання після 2004 року

Після 1 січня 2004 року час навчання зараховують до страхового стажу лише тоді, коли людина добровільно сплачує єдиний соціальний внесок.

Період навчання підтверджують дипломом, посвідченням або свідоцтвом. Підійдуть також довідки та інші документи, які видали на підставі архівних даних. У них мають бути відомості про те, коли людина вчилася.

Нагадаємо, що окремим українцям доплачують до пенсії понад 5 600 гривень щомісяця за особливі заслуги перед Україною.

Така надбавка не залежить від віку чи страхового стажу.