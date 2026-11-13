Які надбавки до пенсії можуть отримати ветерани: суми і умови у 2026 році
Учасники бойових дій та ветерани в Україні можуть отримувати надбавки до пенсій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
Які доплати передбачені ветеранам
Учасники бойових дій (УБД) щомісяця отримують надбавку до пенсії. Вона становить 25% від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність.
У 2026 році цей мінімум дорівнює 2 595 гривням, тож доплата - майже 650 гривень щомісяця.
Крім того, ветеранам війни та особам з інвалідністю внаслідок війни виплачують цільову допомогу. Вона становить 40 гривень на місяць.
Також держава гарантує мінімальну пенсію захисникам з інвалідністю внаслідок війни. За даними ПФУ, у 2026 році це 6 197 гривень. Торік мінімальна сума становила 5 528 гривень.
Пенсію зберігають і тоді, коли ветеран повертається на службу. Якщо пенсіонер знову йде до ЗСУ за контрактом або під час мобілізації, виплати не припиняють. Після завершення служби Пенсійний фонд перерахує пенсію з урахуванням додаткового стажу та вислуги років.
Коли можна піти на пенсію і що для цього потрібно
УБД мають право вийти на пенсію раніше, ніж інші. Чоловіки можуть оформити її з 55 років за умови не менше 25 років страхового стажу. Жінкам така можливість доступна з 50 років, якщо стаж становить щонайменше 20 років.
Щоб оформити пенсію й отримати всі надбавки, потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду.
З собою треба мати паспорт, ідентифікаційний код, документи про стаж, посвідчення УБД та інші папери, які підтверджують участь у захисті держави.
Нагадаємо, що пенсіонерам від 70 років щомісяця доплачують за вік.
Це 300, 456 або 570 гривень залежно від віку, а нараховують їх автоматично.
Як повідомляло РБК-Україна, переселенці можуть оформити житлову субсидію до 30 листопада.
Якщо подати документи вчасно, допомогу призначать з початку опалювального сезону.