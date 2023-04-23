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Українцям у Любляні продовжили безкоштовний проїзд у транспорті: як скористатися

Фото: українцям у Любляні продовжили безкоштовний проїзд у транспорті (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Громадянам України продовжили безкоштовний проїзд столиці Словенії - Любляні. Він буде діяти до 24 березня 2024 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Посольство України в Республіці Словенія

"Українці, які прибули до Словенії у зв’язку з війною, зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом міста Любляни до 4 березня 2024 року", - сказано в повідомленні.

Для того, щоб отримати таке право необхідно звернутися до центрального відділення "Potnicki center LPP". Воно знаходиться за адресою: Slovenska cesta 56. Там українці зможуть оформити іменну річну картку Urbana. Вона дозволить майже рік безкоштовно користуватися міським транспортом.

Для оформлення картки Urbana українцям необхідно пред’явити один із трьох документів:

  • картку тимчасового захисту ("ісказніца");
  • рішення про тимчасовий захист і документ, що посвідчує особу;
  • рішення про статус шукача притулку та документ, що посвідчує особу.

Варто зауважити, що зазначений проїзний документ необхідно буде обов’язково компостувати щоразу при вході у транспорт. При цьому пільга не поширюється на приміські сполучення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що громадянам України продовжили безкоштовний проїзд поїздом Перемишль-Ганновер.

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