Українцям у Любляні продовжили безкоштовний проїзд у транспорті: як скористатися

"Українці, які прибули до Словенії у зв’язку з війною, зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом міста Любляни до 4 березня 2024 року", - сказано в повідомленні.

Для того, щоб отримати таке право необхідно звернутися до центрального відділення "Potnicki center LPP". Воно знаходиться за адресою: Slovenska cesta 56. Там українці зможуть оформити іменну річну картку Urbana. Вона дозволить майже рік безкоштовно користуватися міським транспортом.

Для оформлення картки Urbana українцям необхідно пред’явити один із трьох документів:

картку тимчасового захисту ("ісказніца");

рішення про тимчасовий захист і документ, що посвідчує особу;

рішення про статус шукача притулку та документ, що посвідчує особу.

Варто зауважити, що зазначений проїзний документ необхідно буде обов’язково компостувати щоразу при вході у транспорт. При цьому пільга не поширюється на приміські сполучення.