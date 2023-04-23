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Украинцам в Любляне продлили бесплатный проезд в транспорте: как воспользоваться

Фото: украинцам в Любляне продлили бесплатный проезд в транспорте (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Гражданам Украины продолжили бесплатный проезд по столице Словении - Любляне. Она будет действовать до 24 марта 2024 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Посольство Украины в Республике Словения.

"Украинцы, прибывшие в Словению в связи с войной, смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом Любляны до 4 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

Для того чтобы получить такое право необходимо обратиться в центральное отделение "Potnicki center LPP". Оно находится по адресу: Slovenska cesta 56. Там украинцы смогут оформить именную годовую карту Urbana. Она позволит почти год бесплатно пользоваться городским транспортом.

Для оформления карты Urbana украинцам необходимо предъявить один из трех документов :

  • карточку временной защиты ("исказница");
  • решение о временной защите и документе, удостоверяющем личность;
  • решение о статусе искателя убежища и документ, удостоверяющий личность.

Следует заметить, что указанный проездной документ необходимо будет обязательно компостировать каждый раз при входе в транспорт. При этом льгота не распространяется на загородные сообщения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что гражданам Украины продлили бесплатный проезд поездом Перемышль-Ганновер.

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