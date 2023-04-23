Украинцам в Любляне продлили бесплатный проезд в транспорте: как воспользоваться

"Украинцы, прибывшие в Словению в связи с войной, смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом Любляны до 4 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

Для того чтобы получить такое право необходимо обратиться в центральное отделение "Potnicki center LPP". Оно находится по адресу: Slovenska cesta 56. Там украинцы смогут оформить именную годовую карту Urbana. Она позволит почти год бесплатно пользоваться городским транспортом.

Для оформления карты Urbana украинцам необходимо предъявить один из трех документов :

карточку временной защиты ("исказница");

решение о временной защите и документе, удостоверяющем личность;

решение о статусе искателя убежища и документ, удостоверяющий личность.

Следует заметить, что указанный проездной документ необходимо будет обязательно компостировать каждый раз при входе в транспорт. При этом льгота не распространяется на загородные сообщения.