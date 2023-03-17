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Українцям за кордоном спростять оформлення, поновлення та перерахунок пенсій

Фото: пенсії за кордоном можна буде оформити поштою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Законодавством передбачено особисте звернення громадян Пенсійного фонду за призначенням, поновленням та перерахунком пенсій. ПФУ пропонує, щоб українці за кордоном могли надіслати документи поштою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект ФПУ, розміщений на сайті Федерації профспілок (ФПУ).

Проектом передбачено, що у період дії воєнного стану в Україні "заява про призначення (поновлення) пенсії та документи, необхідні для призначення (поновлення) пенсії, особами, які у зв’язку з агресією Російської Федерації тимчасово проживають за кордоном та отримали тимчасовий захист або статус біженця , можуть надсилатись поштою".

"До заяви про призначення (поновлення) пенсії особи, які тимчасово проживають за кордоном, додають копії документів, в тому числі документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця та реєстрацію їх місця тимчасового проживання / перебування за кордоном (з перекладом), засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України або нотаріально", - йдеться в документі.

Як зазначали у ПФУ, законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" передбачено, що пенсія призначається з дня звернення за пенсією.

Водночас в умовах воєнного стану почастішали випадки звернень осіб, які тимчасово проживають за кордоном і не мають можливості особисто звернутись до органів Пенсійного фонду України із заявою про призначення пенсії у визначений законодавством термін. А отже, втрачають право на призначення пенсії з дня виникнення такого права.

Крім того, особи, які у зв’язку з військовою агресією РФ тимчасово проживають за кордоном, не мають можливості звернутися також із заявою про поновлення пенсії.

"За таких обставин постала необхідність у внесенні змін до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій та уточнення способу звернення", - йдеться в документі.

Проектом акта вносяться зміни до Порядку з метою уточнення способу звернення в період дії воєнного стану в Україні та протягом шести місяців після його припинення або скасування за призначенням (поновленням) пенсії осіб, які у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації тимчасово проживають за кордоном.

Нагадаємо, загальна чисельність пенсіонерів-отримувачів виплат через поточні рахунки в банках на 1 березня 2023 року становила 8,349 млн осіб. Інші 2,355 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

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