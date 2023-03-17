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Украинцам за границей упростят оформление и перерасчет пенсий

Фото: пенсии за границей можно будет оформить по почте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Законодательством предусмотрено личное обращение граждан Пенсионного фонда за назначением, возобновлением и перерасчетом пенсий. ПФУ предлагает, чтобы украинцы за границей могли послать документы по почте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект ФПУ, размещенный на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).

Проектом предусмотрено, что в период действия военного положения в Украине "заявление о назначении (возобновлении) пенсии и документы, необходимые для назначения (возобновления) пенсии, лицами, которые в связи с агрессией Российской Федерации временно проживают за границей и получили временную защиту или статус беженца могут отправляться по почте".

"К заявлению о назначении (возобновлении) пенсии лица, временно проживающие за границей, добавляют копии документов, в том числе документов о получении временной защиты или статуса беженца и регистрации их места временного проживания / пребывания за границей (с переводом), заверенные дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины или нотариально", - говорится в документе.

Как отмечали в ПФУ, законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусмотрено, что пенсия назначается со дня обращения за пенсией.

В то же время в условиях военного положения участились случаи обращений лиц, временно проживающих за границей и не имеющих возможности лично обратиться в органы Пенсионного фонда Украины с заявлением о назначении пенсии в определенный законодательством срок. Следовательно, они теряют право на назначение пенсии со дня возникновения такого права.

Кроме того, лица, в связи с военной агрессией РФ временно проживающие за границей, не имеют возможности обратиться с заявлением о возобновлении пенсии.

"При таких обстоятельствах возникла необходимость во внесении изменений в Порядок предоставления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий и уточнения способа обращения", - говорится в документе.

Проектом акта вносятся изменения в Порядок с целью уточнения способа обращения в период действия военного положения в Украине и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены по назначению (возобновлению) пенсии лиц, в связи с военной агрессией Российской Федерации временно проживающих за границей.

Напомним, общая численность пенсионеров-получателей выплат через текущие счета в банках на 1 марта 2023 составила 8,349 млн человек. Остальные 2,355 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

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