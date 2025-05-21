Українцям за кордоном дали строк до 1 червня, щоб забрати паспорти: що буде потім

Українців попередили, що паспорти, не забрані за кордоном до 1 червня, передадуть у Закарпаття.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ДП "Документ".
Громадяни України, які оформили внутрішні чи закордонні паспорти в закордонних Центрах ДП "Документ" до 24 квітня 2024 року включно, повинні забрати їх до 1 червня 2025 року. Після цього всі невидані документи передадуть на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби в Закарпатській області.
Видача паспортів здійснюється у порядку "живої черги" - без попереднього запису. Якщо не забрати документ вчасно, повторно оформити його за кордоном буде неможливо - доведеться звертатися вже в Україні.
Адреси й графік роботи закордонних центрів доступні на сайті pasport.org.ua у розділі "Центри".
Українців закликають не зволікати та перевірити готовність своїх документів.
Раніше РБК-Україна писало, що українські чоловіки віком 18-60 років за кордоном можуть отримати паспорт лише за наявності актуального військово-облікового документа. Його не потрібно показувати фізично - статус перевіряється в електронному реєстрі. Якщо документ недійсний або відсутній у базі, в оформленні паспорта відмовлять. У такому разі потрібно звертатися до Міноборони.
Ми також розповідали, що робити у разі втрати паспорта за кордоном. Насамперед потрібно звернутися до місцевої поліції та українського консульства для отримання тимчасового документа або нового паспорта. Без паспорта можливі труднощі з поверненням додому, фінансові витрати, затримки й обмежений доступ до послуг.
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