Отримання паспортів для чоловіків 18-60 років за кордоном: у МВС дали важливе роз'яснення
Українські чоловіки за кордоном, у віці від 18 до 60 років, для отримання паспорта повинні мати оновлений військово-обліковий документ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.
Як зазначили в ВМС, для того, щоб отримати паспорт, необхідно звернутися до відокремленого центру ДП "Документ". Але фізично предʼявляти військово-обліковий документ чи "Резерв+" не потрібно.
"Процес перевірки статусу військового обліку в реєстрі здійснюють працівники центру. У разі відсутності запису в реєстрі, його вноситимуть автоматично", - сказано у повідомленні.
Однак, у випадку, якщо військово-облікові документи недійсні, працівник ДП "Документ" інформує про відмову в оформленні паспорта. У такому випадку необхідно звернутися до Міністерства оборони.
Отримання паспорта за кордоном
Весною минулого року українське МЗС запровадило обмеження для консульств щодо надання послуг військовозобов'язаним чоловікам, які перебувають за кордоном.
Докладніше про це рішення можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
Вже влітку Кабмін прийняв постанову, згідно з якою українські чоловіки призовного віку не зможуть отримати паспорт за кордоном без військово-облікових документів.
Нещодавно, глава МВС Ігор Клименко повідомив, що Кабмін урегулював питання видачі паспортів громадянам України, які перебувають за кордоном.
Державна еміграційна служба також надала роз'яснення щодо того, що військовозобов'язані українці, які подали документи на оформлення до 25 квітня 2024 року у ДП "Документ", зможуть отримати виготовлені паспорти за кордоном.
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