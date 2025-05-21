Украинцам за рубежом дали срок до 1 июня, чтобы забрать паспорта: что будет потом

Граждане Украины, которые оформили внутренние или заграничные паспорта в зарубежных Центрах ГП "Документ" до 24 апреля 2024 года включительно, должны забрать их до 1 июня 2025 года. После этого все невыданные документы передадут на хранение в Главное управление Государственной миграционной службы в Закарпатской области.

Выдача паспортов осуществляется в порядке "живой очереди" - без предварительной записи. Если не забрать документ вовремя, повторно оформить его за рубежом будет невозможно - придется обращаться уже в Украине.

Адреса и график работы зарубежных центров доступны на сайте pasport.org.ua в разделе "Центры".

Украинцев призывают не медлить и проверить готовность своих документов.