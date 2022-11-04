Українцям дозволять збирати на пенсію з 16 років через "Дію"

Українцям дозволили виплачувати пенсійні відрахування з 16 років через мобільний додаток "Дія". Відповідний законопроект №7649 парламент ухвалив сьогодні, 4 листопада, загалом.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Верховної Ради.
"Українці з 16 років зможуть добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду на майбутню пенсію. Відповідний договір можна буде укласти в електронній формі через Дію, а також на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України", – заявила автор законопроекту, народний депутат Леся Забурана.
Кожен українець матиме право самостійно визначити розмір внеску та навіть збільшити його, змінити періодичність та строки їх сплати. Також можна буде зробити персоналізований благодійний внесок іншому пенсіонеру: батькам або іншим родичам.
Повідомляється, що 70% такого внеску спрямовується для виплати цьому пенсіонеру у обраний спосіб, а знеособлені благодійні внески та 30% персоналізованих благодійних внесків стають коштами пенсійного фонду.
Раніше повідомлялося, що на пенсії українців із держбюджету додатково спрямують майже 40 млрд гривень. У проекті державного бюджету на 2023 рік до другого читання на ПФУ плануються видатки у сумі 271,9 млрд гривень.
Нагадаємо, з 1 жовтня 2022 року в результаті проведених планових перерахунків зросли розміри пенсій у 2,8 млн пенсіонерів. Середній розмір підвищення становив 231 грн.
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