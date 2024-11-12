Украинцам будут доставлять загранпаспорта в другие страны: сколько придется заплатить

Украинцы, находящиеся за границей, могут заказать доставку загранпаспорта "Укрпочтой". За доставку нужно будет заплатить 6 долларов, а также НДС.

РБК-Украина со ссылкой на Посольство Украины в Кыргызской Республике рассказывает, как можно получить загранпаспорт, находясь за границей.

МИД Украины в сотрудничестве с "Укрпочтой" завершило первый этап совместного проекта для улучшения консульских услуг. Теперь каждый украинец, ожидающий загранпаспорт, может заказать быструю доставку документа из Украины по фиксированной цене.

"Укрпочта" разработала платформу, позволяющую заказать доставку паспортов, оформленных дипломатическими учреждениями Украины, с помощью электронной марки с QR-кодом. Стоимость доставки в любую страну составляет 6 долларов, дополнительно нужно будет заплатить 10 грн НДС.

Эта услуга стала доступна после Меморандума, подписанного в августе. В ведомстве обещают, что она позволит миллионам украинцев за границей быстро получать важные документы, упрощая доступ к консульским услугам.

Как заказать доставку паспорта за границу

Заказать загранпаспорт находящиеся за рубежом украинцы можно через вебстраницу "Укрпочты". Для этого нужно пройти несколько простых шагов:

Подтвердить заказ – убедиться, что подано заявление на паспорт в посольстве/консульстве и получен идентификатор сессии для отслеживания (6-7 значительный номер).

Зарегистрироваться на сайте "Укрпочты" по телефону или электронной почте. После этого у вас появится личный кабинет, в котором можно будет управлять отправлениями и отслеживать их статус.

Оформить доставку – заполнить форму и оплатить услугу. В форме следует указать название посольства или консульства, идентификатор сессии, ПИП владельца паспорта и вашу электронную почту.

Отслеживать доставку – после уведомления о готовности паспорта трек-номер для отслеживания станет доступным.

Для уточнений можно обращаться в службу поддержки "Укрпочты" по номеру 0 800 300 545 или по электронной почте ukrposhta@ukrposhta.ua.