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В одному з міст Німеччини змінюють правила видачі паспортів українцям: як отримати

Вівторок 12 листопада 2024 12:10
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В одному з міст Німеччини змінюють правила видачі паспортів українцям: як отримати У Гамбурзі припиняють видачу українцям закордонних паспортів у порядку "живої черги" (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В одному з найбільших міст Німеччини паспорт громадянина України для виїзду за кордон більше не видаватимуть у порядку "живої черги".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Генерального консульства України в Гамбурзі.

Що саме змінюється для українців і коли

Згідно з інформацією генконсульства, у Гамбурзі з 14 листопада 2024 року припинять надання низки послуг громадянам України у порядку "живої черги".

Йдеться про:

  • видачу виготовленого паспорта громадянина України для виїзду за кордон (ПГУВК)
  • продовження строку дії ПГУВК
  • внесення відомостей про дитину в ПГУВК законного представника

Уточнюється, що зазначені послуги будуть надаватися на загальних підставах - шляхом отримання слоту в е-Черзі.

Отже, для отримання консульських послуг, необхідно

  • здійснити онлайн-запис на консульський прийом
  • отримати конкретну дату та час для здійснення візиту до установи

При цьому громадянам України чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), які перебувають/проживають за кордоном, разом із документами, необхідними для отримання консульської послуги, потрібно також подати свій військово-обліковий документ в електронному вигляді - у застосунку "Резерв+" на смартфоні користувача.

Консульські послуги громадянам України в Гамбурзі

Нагадаємо, Гамбург - несуверенне місто-держава й одночасно федеральна земля Німеччини. За чисельністю населення це - друге місто країни та шосте місто Європейського Союзу (а також найбільше нестоличне місто ЄС).

Після повномасштабно вторгнення РФ тисячі українців (переважно жінки з дітьми) знайшли прихисток саме там. З огляду на це Генеральне консульство України в Гамбурзі надає нашим громадянам чималу кількість консульських послуг.

Раніше видача новоприбулих до генконсульства паспортних документів відбувалась у порядку "живої черги" в робочі дні (з понеділка по четвер включно).

Не потрібний був онлайн-запис і для таких консульських послуг, як продовження терміну дії закордонного паспорта або ж внесення відомостей про дитину у закордонний паспорт одного з батьків.

Читайте також, чому та як в Німеччині пропонують змінити статус біженців з України.

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