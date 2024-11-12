В одному з міст Німеччини змінюють правила видачі паспортів українцям: як отримати
В одному з найбільших міст Німеччини паспорт громадянина України для виїзду за кордон більше не видаватимуть у порядку "живої черги".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Генерального консульства України в Гамбурзі.
Що саме змінюється для українців і коли
Згідно з інформацією генконсульства, у Гамбурзі з 14 листопада 2024 року припинять надання низки послуг громадянам України у порядку "живої черги".
Йдеться про:
- видачу виготовленого паспорта громадянина України для виїзду за кордон (ПГУВК)
- продовження строку дії ПГУВК
- внесення відомостей про дитину в ПГУВК законного представника
Уточнюється, що зазначені послуги будуть надаватися на загальних підставах - шляхом отримання слоту в е-Черзі.
Отже, для отримання консульських послуг, необхідно
- здійснити онлайн-запис на консульський прийом
- отримати конкретну дату та час для здійснення візиту до установи
При цьому громадянам України чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), які перебувають/проживають за кордоном, разом із документами, необхідними для отримання консульської послуги, потрібно також подати свій військово-обліковий документ в електронному вигляді - у застосунку "Резерв+" на смартфоні користувача.
Консульські послуги громадянам України в Гамбурзі
Нагадаємо, Гамбург - несуверенне місто-держава й одночасно федеральна земля Німеччини. За чисельністю населення це - друге місто країни та шосте місто Європейського Союзу (а також найбільше нестоличне місто ЄС).
Після повномасштабно вторгнення РФ тисячі українців (переважно жінки з дітьми) знайшли прихисток саме там. З огляду на це Генеральне консульство України в Гамбурзі надає нашим громадянам чималу кількість консульських послуг.
Раніше видача новоприбулих до генконсульства паспортних документів відбувалась у порядку "живої черги" в робочі дні (з понеділка по четвер включно).
Не потрібний був онлайн-запис і для таких консульських послуг, як продовження терміну дії закордонного паспорта або ж внесення відомостей про дитину у закордонний паспорт одного з батьків.
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