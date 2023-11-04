Українцям у чотирьох містах спростили відновлення водійських посвідчень

За інформацією відомства, українці, які проживають у чотирьох перерахованих вище містах, можуть відновити своє посвідчення водія у Паспортному сервісі "Документ".

Для відновлення документів можна стати у живу чергу або записатися онлайн - через електронну чергу.

З собою треба взяти такі документи:

паспорт громадянина України з обов'язковим місцем реєстрації або ID-картку з документом про місце реєстрації;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує зміну імені чи прізвища (у разі зміни особистих даних).

Адреси всіх паспортних сервісів "Документ" доступні за посиланням.

Нагадаємо, українці можуть відновити втрачене посвідчення водія у чотирьох країнах - Польщі, Туреччині, Німеччині та Італії.