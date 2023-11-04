Українцям у чотирьох містах спростили відновлення водійських посвідчень

Мешканці Києва, Одеси, Львова та Дніпра можуть відновити своє посвідчення водія не тільки в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ.
Про це заявили у МВС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету Міністрів України.
За інформацією відомства, українці, які проживають у чотирьох перерахованих вище містах, можуть відновити своє посвідчення водія у Паспортному сервісі "Документ".
Для відновлення документів можна стати у живу чергу або записатися онлайн - через електронну чергу.
З собою треба взяти такі документи:
Адреси всіх паспортних сервісів "Документ" доступні за посиланням.
Нагадаємо, українці можуть відновити втрачене посвідчення водія у чотирьох країнах - Польщі, Туреччині, Німеччині та Італії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.