Українці можуть відновити водійські права за кордоном: де доступна послуга
Українці можуть відновити втрачене водійське посвідчення у чотирьох країнах - Польщі, Туреччині, Німеччині та Італії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
Українці можуть відновити водійські права після втрати чи викрадення у центрах обслуговування "Паспортний сервіс".
У Польщі можна звернутися за послугою за такими адресами:
- Варшава: Єрусалимські алеї, 179 (ТЦ Blue City, 2-й поверх);
- Вроцлав: Грюнвальдська площа 22, 50−363 (0 поверх);
- Краків: Галерея Краківська (2 поверх, вхід тільки з паркінгу сектор С);
- Гданськ: Алея Грюнвальдська 415.
У Німеччині послуга доступна у містах:
- Кельн: Вроцлавська площа, 50668;
- Берлін: Am Treptower Park 14 (2 поверх).
В Іспанії можна звернутися до "Паспортного сервісу" за такими адресами:
- Валенсія: ст. метро Xàtiva (парковка напроти головного входу у вокзал Estació del Nord);
- Мадрид: C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (парковка комерційного центру LA GAVIA).
У Туреччині центр працює за адресою:
- Стамбул: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul.
Які потрібно мати документи:
- Паспорт громадянина України з обов’язковим місцем реєстрації.
- Довідка (оригінал або копія) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі його відсутності на ID-картці, штампу в паспорті або в базах даних МВС).
- Документ, що підтверджує зміну прізвища, ім'я (у разі зміни особистих даних).
Послугу можна отримати без запису. Або ж записатися до електронної черги за посиланням.
Нагадаємо, Україна запускає послугу доставки посвідчення водія за кордоном. Спершу послуга запрацює у Польщі.
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