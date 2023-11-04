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Українцям у чотирьох містах спростили відновлення водійських посвідчень

Україна, Субота 04 листопада 2023 15:00
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Українцям у чотирьох містах спростили відновлення водійських посвідчень Фото: українцям у чотирьох містах спростили відновлення посвідчень водіїв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Мешканці Києва, Одеси, Львова та Дніпра можуть відновити своє посвідчення водія не тільки в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ.

Про це заявили у МВС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету Міністрів України.

За інформацією відомства, українці, які проживають у чотирьох перерахованих вище містах, можуть відновити своє посвідчення водія у Паспортному сервісі "Документ".

Для відновлення документів можна стати у живу чергу або записатися онлайн - через електронну чергу.

З собою треба взяти такі документи:

  • паспорт громадянина України з обов'язковим місцем реєстрації або ID-картку з документом про місце реєстрації;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • документ, що підтверджує зміну імені чи прізвища (у разі зміни особистих даних).

Адреси всіх паспортних сервісів "Документ" доступні за посиланням.

Нагадаємо, українці можуть відновити втрачене посвідчення водія у чотирьох країнах - Польщі, Туреччині, Німеччині та Італії.

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Київ Одеса Днипро Львів Водійське посвідчення
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