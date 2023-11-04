Украинцам в четырех городах упростили восстановление водительских удостоверений
Жители Киева, Одессы, Львова и Днепра могут восстановить свое водительское удостоверение не только в сервисных центрах Министерства внутренних дел.
Об этом заявили в МВД, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.
По информации ведомства, украинцы, которые проживают в четырех вышеперечисленных городах, могут восстановить свое водительское удостоверение в Паспортном сервисе "Документ".
Для восстановления документов можно стать в живую очередь или записаться онлайн - через электронную очередь.
С собой нужно взять такие документы:
- паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации или ID-карту с документом о месте регистрации;
- регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;
- документ, который подтверждает смену имени или фамилии (в случае изменения личных данных).
Адреса всех паспортных сервисов "Документ" доступны по ссылке.
Напомним, украинцы могут восстановить утраченное водительское удостоверение в четырех странах - Польше, Турции, Германии и Италии.
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