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Украинцам в четырех городах упростили восстановление водительских удостоверений

Украина, Суббота 04 ноября 2023 15:00
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Украинцам в четырех городах упростили восстановление водительских удостоверений Фото: украинцам в четырех городах упростили восстановление водительских удостоверений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Жители Киева, Одессы, Львова и Днепра могут восстановить свое водительское удостоверение не только в сервисных центрах Министерства внутренних дел.

Об этом заявили в МВД, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

По информации ведомства, украинцы, которые проживают в четырех вышеперечисленных городах, могут восстановить свое водительское удостоверение в Паспортном сервисе "Документ".

Для восстановления документов можно стать в живую очередь или записаться онлайн - через электронную очередь.

С собой нужно взять такие документы:

  • паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации или ID-карту с документом о месте регистрации;
  • регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;
  • документ, который подтверждает смену имени или фамилии (в случае изменения личных данных).

Адреса всех паспортных сервисов "Документ" доступны по ссылке.

Напомним, украинцы могут восстановить утраченное водительское удостоверение в четырех странах - Польше, Турции, Германии и Италии.

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