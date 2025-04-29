Українця в РФ посадили на 27 років за "спробу отруїти льотчиків": що відомо

Українець із Мелітополя Єгор Семенов проведе за ґратами 27 років. Російський суд звинуватив його в "спробі отруєння випускників льотного училища".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Краснодарського краю в Telegram.
Вирок Семенову оголосив Південний окружний військовий суд РФ. Хлопець повинен буде провести у в'язниці перші п'ять років. Потім його перемістять у колонію суворого режиму, де він відсидить ще 22 роки.
Слідство стверджує, що 21 жовтня в місті Армавір у ресторані "Царская охота" колишні курсанти льотного училища, льотчики протиповітряної оборони святкували 20-річчя випуску. Там перебувало понад 70 осіб.
Згідно з чутками в росЗМІ, на банкет приїхав кур'єр і приніс торт з емблемою училища і пляшки віскі. Він стверджував, що це подарунок від одного з випускників, який не зміг поїхати на 20-річчя випуску, але ім'я не уточнив. Торт присутні їсти не стали, оскільки це було "підозріло".
У торті нібито виявили велику кількість ліків, які могли призвести до зупинки серця.
У спробі отруєння звинуватили Семенова. Його затримали в аеропорту Ставрополя, звідти він хотів полетіти до Москви. Згідно з версією росіян, Семенов нібито виконував завдання Служби безпеки України.
Нагадаємо, місяць тому Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив воїнів батальйону "Азов" до тюремних термінів.
Російський суд звинуватив українських захисників у "насильницькому захопленні влади" і "організації діяльності терористичної організації".
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