Українця в РФ посадили на 27 років за "спробу отруїти льотчиків": що відомо

Вирок Семенову оголосив Південний окружний військовий суд РФ. Хлопець повинен буде провести у в'язниці перші п'ять років. Потім його перемістять у колонію суворого режиму, де він відсидить ще 22 роки.



Слідство стверджує, що 21 жовтня в місті Армавір у ресторані "Царская охота" колишні курсанти льотного училища, льотчики протиповітряної оборони святкували 20-річчя випуску. Там перебувало понад 70 осіб.

Згідно з чутками в росЗМІ, на банкет приїхав кур'єр і приніс торт з емблемою училища і пляшки віскі. Він стверджував, що це подарунок від одного з випускників, який не зміг поїхати на 20-річчя випуску, але ім'я не уточнив. Торт присутні їсти не стали, оскільки це було "підозріло".

У торті нібито виявили велику кількість ліків, які могли призвести до зупинки серця.

У спробі отруєння звинуватили Семенова. Його затримали в аеропорту Ставрополя, звідти він хотів полетіти до Москви. Згідно з версією росіян, Семенов нібито виконував завдання Служби безпеки України.