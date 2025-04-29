Украинца в РФ посадили на 27 лет за "попытку отравить летчиков": что известно

Приговор Семенову огласил Южный окружной военный суд РФ. Парень должен будет провести в тюрьме первые пять лет. Затем его переместят в колонию строгого режима, где он отсидит еще 22 года.



Следствие утверждает, что 21 октября в городе Армавир в ресторане "Царская охота" бывшие курсанты летного училища, летчики противовоздушной обороны праздновали 20-летие выпуска. Там находились более 70 человек.

Согласно слухам в росСМИ, на банкет приехал курьер и принес торт с эмблемой училища и бутылки виски. Он утверждал, что это подарок от одного из выпускников, который не смог поехать на 20-летие выпуска, но имя не уточнил. Торт присутствующие есть не стали, поскольку это было "подозрительно".

В торте якобы обнаружили большое количество лекарств, которые могли привести к остановке сердца.

В попытке отравления обвинили Семенова. Его задержали в аэропорту Ставрополя, оттуда он хотел улететь в Москву. Согласно версии россиян, Семенов якобы выполнял задачи Службы безопасности Украины.