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Для українців запустять велику програму з вивчення англійської мови

Україна, Середа 01 листопада 2023 14:35
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Для українців запустять велику програму з вивчення англійської мови Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Англійська мова в Україні отримає статус мови міжнародного спілкування. Для українців запустять велику програму з вивчення англійської.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Глава уряду анонсував запуск доступної програми з вивчення англійської мови. За його словами, програма буде відкрита для кожного, незалежно від фінансового стану чи від місця проживання, з індивідуальним підходом і відкритим доступом до освітніх ресурсів.

Шмигаль пояснив, що обов'язкове вивчення англійської мови розпочнеться з держслужбовців. Рівень знання англійської для них має бути не нижчий В2.

Прем'єр додав, що ця вимога пов'язана з європейської інтеграції України. У країнах ЄС всі державні службовці вільно володіють англійською мовою.

Президент України Володимир Зеленський вже подав до парламенту законопроєкт, який офіційно закріплює її статус як мови міжнародного спілкування в Україні.

Англійська мова в Україні

Нагадаємо, що англійська мова в Україні вважається головною іноземною мовою. Її вивчення є обов'язковим у школах та університетах.

Раніше в уряді заявляли, що скоро англійська мова стане обов'язковою для всіх державних службовців. Також у Генштабі повідомляли, що в Україні хочуть до 2026 року навчити військових вільно володіти англійською.

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Денис Шмигаль
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