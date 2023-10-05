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Українців закликають запастись вогнегасниками: навіщо це потрібно

Фото: українців закликають запастись вогнегасниками (flickr.com)
Автор: Тетяна Степанова

Кожен українець повинен мати вдома та в автомобілі вогнегасник. Адже пожежі є досить нерідкісним явищем, тому потрібно дбати про свою безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Олександра Чекригіна під час брифінгу у Military Medi Center.

Він нагадав, що головним критерієм безпеки є дотримання пожежної техногенної безпеки.

"Пожежі були й до повномасштабного вторгнення і, на жаль, будуть і після нашої перемоги. На кожному виступі та нараді я усіх закликаю подивитися, чи є у них в автомобілях вогнегасник. Тут відсоток людей завжди більший, ніж тих, у кого я запитую, чи є у вас вогнегасник вдома. Тут чуємо більше ні, чим так", - сказав Чекригін.

Директор Департаменту ДСНС закликав всіх сумлінних громадян перевірити, чи є у них вдома первинні засоби пожежогасіння.

"Наразі вогнегасники є дуже різнопланові, тому я дуже прошу, щоб у кожного вдома і в автівці був вогнегасник. Нехай він краще вам ніколи не знадобиться і ви будете його тільки перезаряджати, ніж трапиться подія, а у вас не буде вогнегасника", - наголосив Чекригін.

Пожежі та вибухи газу в Україні

Нагадаємо, у середу, 4 жовтня, у Києві стався вибух в багатоповерхівці. На момент НП у квартирі, що стала його епіцентром, знаходилась родина з дітьми.

Як з'ясували в ДСНС, у квартирі на третьому поверсі стався вибух туристичного газового обігрівача.

Вранці 22 червня в одній із багатоповерхівок Києва у Дніпровському районі стався вибух газу. Спочатку повідомлялося про одного загиблого. Пізніше кількість постраждалих зросла до п'яти.

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ПожежаДСНС