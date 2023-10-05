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Украинцев призывают запастись огнетушителями: зачем это нужно

Фото: украинцев призывают запастись огнетушителями (flickr.com)
Автор: Татьяна Степанова

Каждый украинец должен иметь дома и в автомобиле огнетушитель. Ведь пожары довольно нередкое явление, поэтому нужно заботиться о своей безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины Александра Чекригина во время брифинга в Military Medi Center.

Он напомнил, что главным критерием безопасности есть соблюдение пожарной техногенной безопасности.

"Пожары были и до полномасштабного вторжения и, к сожалению, будут и после нашей победы. На каждом выступлении и совещании я всех призываю посмотреть, есть ли у них в автомобилях огнетушитель. Здесь процент людей всегда больше, чем тех, у кого я спрашиваю, есть у вас огнетушитель дома. Здесь слышим больше нет, чем да", - сказал Чекригин.

Директор Департамента ГСЧС призвал всех добросовестных граждан проверить, есть ли у них дома первичные средства пожаротушения.

"Сейчас огнетушители очень разноплановые, поэтому я очень прошу, чтобы у каждого дома и в автомобиле был огнетушитель. Пусть он лучше вам никогда не понадобится и вы будете его только перезаряжать, чем случится событие, а у вас не будет огнетушителя", - подчеркнул Чекригин.

Пожары и взрывы газа в Украине

Напомним, в среду, 4 октября, в Киеве произошел взрыв в многоэтажке. В момент ЧП в квартире, которая стала его эпицентром, находилась семья с детьми.

Как выяснилось в ГСЧС, в квартире на третьем этаже произошел взрыв туристического газового обогревателя.

Утром 22 июня в одной из многоэтажек Киева в Днепровском районе произошел взрыв газа. Сначала сообщалось об одном погибшем. Позже количество пострадавших выросло до пяти.

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ПожарГСЧС