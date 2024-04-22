ua en ru
Пн, 22 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українців закликають не "світити" імена полонених на мітингах

Понеділок 22 квітня 2024 20:30
UA EN RU
Українців закликають не "світити" імена полонених на мітингах Фото: омбудсмен Дмитро Лубінець (facebook.com dmytro lubinets)
Автор: Наталія Кава

Публічне розповсюдження персональних даних військовополонених або цивільних, яких незаконно утримує Росія, та їхніх родичів - може бути шкідливим при обміні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця.

За його словами, при поширенні даних про полонених ними можуть скористатись шахраї, які заради наживи виманюють гроші в родин. Також цю інформацію можуть використовувати російські спецслужби.

"Вона їм необхідна для того, аби й так нестерпні умови наших Захисників та Захисниць перетворити на ще гірші. Моральне приниження чи залякування за умов знання персональних даних військовополоненого чи цивільного заручника може спричинити ще більшу шкоду, ніж фізичний вплив", - пише Лубінець.

Він порадив на мирних мітингах та у соціальних мережах ретельно дбати про те, аби ворог не довідався персональні дані:

  • прізвища;
  • імена;
  • звання;
  • позивний;
  • номер бригади;
  • частини;
  • місце дислокації;
  • фото.

"Ворог підступний і чатує у всіх сферах. І його головна ціль не змінилася – він хоче, щоб українці й Україна перестали існувати. Тож бережіть одне одного та персональні дані", - зауважив омбудсмен.

Обмін полоненими "всіх на всіх"

Нагадаємо, що у березні цього року під час Святої Меси у Ватикані Папа Римський Франциск закликав Росію та Україну до обміну військовополоненими за формулою "всіх на всіх".

А близько року тому глава ГУР України Кирило Буданов заявляв, що Україна веде переговори щодо обміну полоненими з Росією у форматі "всіх на всіх" і вже "наближається до цього".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Обмін полоненими Війна в Україні Дмитро Лубінець
NEWS
Про важкий період для України, новий "прогноз" та Telegram: головне з інтервʼю Буданова
Про важкий період для України, новий "прогноз" та Telegram: головне з інтервʼю Буданова
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме