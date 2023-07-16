UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українців закликають стати кадровим резервом на звільнених територіях: як подати заявку

Фото: Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Нещодавно в країні запрацювала інформаційно-комунікаційна система "Резерв для державної служби на деокупованих територіях". Кожен охочий може заповнити анкету й стати частиною кадрового резерву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Голова Нацагентства з питань державної служби Наталія Алюшина заявила, що за перший тиждень на платформі зареєструвалося майже 350 осіб, і ця цифра постійно зростає. Станом на сьогодні вже опрацьовано понад три сотні анкет, тобто ці люди вже зараховані до резерву.

Який регіон можна обрати

Громадяни можуть самостійно обрати регіон. Майже 80% із них обирають Крим. Проте зазначають й інші області: Запорізьку, Донецьку і Луганську.

Окрім відновлення органів державної влади, важливим є також надання медичних послуг на звільнених територіях. Наразі МОЗ доопрацьовує електронний реєстр медпрацівників, які готові там працювати.

Виклики у сфері освіти

Виклики, які постануть після деокупації, стосуються і сфери освіти. Перш за все йдеться про повернення дітей до національної системи освіти, а також про визнання відповідних документів, отриманих на звільнених територіях України.

"Очевидно, що Україна ніколи не визнає дипломів окупантів", - сказала віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

Вона доручила МОН напрацювати чіткий алгоритм визнання професійної кваліфікації осіб, які були змушені навчатися і здобувати освіту в окупації.

Подати заявку може кожен охочий, варто перейти за цим посиланням.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Кабінет міністрів підтримав постанову щодо першочергових кроків зі стабілізації та реінтеграції Донецької та Луганської областей. Зокрема йдеться про розробку плану дій, формування кадрового резерву й матеріально-технічних запасів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні