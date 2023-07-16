Украинцев призывают стать кадровым резервом на освобожденных территориях: как подать заявку

Недавно в стране заработала информационно-коммуникационная система "Резерв для государственной службы на деоккупированных территориях". Каждый желающий может заполнить анкету и стать частью кадрового резерва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Председатель Нацагентства по вопросам государственной службы Наталья Алюшина заявила, что за первую неделю на платформе зарегистрировалось почти 350 человек, и эта цифра постоянно растет. По состоянию на сегодня уже обработано более трех сотен анкет, то есть эти люди уже зачислены в резерв.
Какой регион можно выбрать
Граждане могут самостоятельно выбрать регион. Почти 80% из них выбирают Крым. Однако отмечают и другие области: Запорожскую, Донецкую и Луганскую.
Кроме восстановления органов государственной власти, важным является также предоставление медицинских услуг на освобожденных территориях. Сейчас Минздрав дорабатывает электронный реестр медработников, которые готовы там работать.
Вызовы в сфере образования
Вызовы, которые возникнут после деоккупации, касаются и сферы образования. Прежде всего речь идет о возвращении детей в национальную систему образования, а также о признании соответствующих документов, полученных на освобожденных территориях Украины.
"Очевидно, что Украина никогда не признает дипломы оккупантов", - сказала вице-премьер-министр Ирина Верещук.
Она поручила МОН наработать четкий алгоритм признания профессиональной квалификации лиц, которые были вынуждены учиться и получать образование в оккупации.
Подать заявку может каждый желающий, следует перейти по этой ссылке.
Ранее РБК-Украина сообщало о том, что Кабинет министров поддержал постановление о первоочередных шагах по стабилизации и реинтеграции Донецкой и Луганской областей. В частности, речь идет о разработке плана действий, формировании кадрового резерва и материально-технических запасов.
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