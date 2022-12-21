Українців закликають не ходити в гори через значну лавинну небезпеку

"22 грудня, у зв’язку з відлигою, на високогiр'ї Івано-Франківської області очікується значна снiголавинна небезпека (3 рівень)", - сказано у повідомленні.

Українців просять зважати на погодні умови та не планувати на цей час походів у гори.

Нагадаємо, сьогодні у Карпатах прогнозували значні пориви вітру.

Окрім того, синоптики повідомили прогноз погоди в Україні на Новий рік.

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