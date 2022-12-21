Украинцев призывают не ходить в горы из-за значительной лавинной опасности

"22 декабря, в связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеговинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Украинцев просят учитывать погодные условия и не планировать в это время походов в горы.

Напомним, сегодня в Карпатах прогнозировали значительные порывы ветра.

Кроме того, синоптики сообщили прогноз погоды в Украине на Новый год.

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