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Українців закликають економити світло: названо оптимальну температуру для кондиціонера

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Середа 12 липня 2023 12:11
Українців закликають економити світло: названо оптимальну температуру для кондиціонера Фото: названо оптимальну температуру для кондиціонера (flickr)
Автор: Сергій Пишкін

Через спеку в Україні знову зростає споживання електроенергії. Загальний графік споживання в країні вказує на недостатність економії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

"Ми вдячні всім, хто відгукнувся на наш заклик і дбає про ощадливе споживання у вечірні години. Але зі зростанням спеки зростає і навантаження на енергосистему", - пише пресслужба.

В "Укренерго" також нагадали як можна зекономити електроенергію:

  • охолоджуйте приміщення, виставляючи температуру кондиціонерів не нижче 23 градусів;
  • вимкніть потужні електроприлади або користуйтеся ними по черзі;
  • переносьте користування електроприладами на ранкові, денні або нічні години доби;
  • вимикайте світло, якщо виходите з приміщення.

"На сьогодні "Укренерго" не прогнозує обмежень електропостачання, але наголошуємо на необхідності зменшити споживання електричної енергії у вечірні години для зниження навантаження на енергосистему та полегшення її балансування", - додає пресслужба.

Яка ситуація зі світлом в Україні?

Внаслідок російських масованих ударів були пошкоджені всі теплові та частина гідроелектростанцій, а також мережі "Укренерго". Це, зі свого боку, призвело до екстрених та планових відключень світла протягом декількох місяців. Наразі ведуться активні відновлювальні роботи, де це можливо, а також планові ремонти на енергоблоках атомних електростанцій.

Сьогодні в Україні працюють усі види генеруючих потужностей.

"Загалом через бойові дії наразі залишаються знеструмленими 406 населених пунктів у прифронтових та прикордонних областях. Відновлення відбувається за умови безпекової ситуації для ремонтних бригад та з дозволу військових. Також через негоду знеструмлювались споживачі в Миколаївській та Сумській областях. Внаслідок обстрілів є пошкодження мереж в Харківській та Сумській областях. В окремих районах відновлення живлення ще триває", - додає "Укренерго".

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