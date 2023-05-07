UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українців закликали не публікувати інформацію про зниклих безвісти

Фото: Українців закликали не публікувати інформацію про зниклих безвісти (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Українців закликали не поширювати в соціальних мережах інформацію про осіб, що нині вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Рідні зниклих безвісти хапаються за будь-який шанс розшукати близьких, зокрема публікують дописи в соціальних мережах і телеграм-каналах. При цьому вказують персональні дані, що може нашкодити їхнім близьким", - повідомили в Мінреінтеграції.

Уповноважений зі зниклих безвісти закликав дотримуватися елементарної інформаційної безпеки. Зокрема:

  • не виставляти фото у військовій формі;
  • не вказувати номери частин;
  • звання;
  • та решту персональних даних.

У разі втрати зв’язку з людиною необхідно відразу звернутися до Уповноваженого та решти відомств.

Нагадаємо, раніше ми писали з чого почати пошук зниклих безвісти.

До того ж днями в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
пропал украинецВійна Росії проти України