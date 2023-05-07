Українців закликали не публікувати інформацію про зниклих безвісти

"Рідні зниклих безвісти хапаються за будь-який шанс розшукати близьких, зокрема публікують дописи в соціальних мережах і телеграм-каналах. При цьому вказують персональні дані, що може нашкодити їхнім близьким", - повідомили в Мінреінтеграції.

Уповноважений зі зниклих безвісти закликав дотримуватися елементарної інформаційної безпеки. Зокрема:

не виставляти фото у військовій формі;

не вказувати номери частин;

звання;

та решту персональних даних.

У разі втрати зв’язку з людиною необхідно відразу звернутися до Уповноваженого та решти відомств.

Нагадаємо, раніше ми писали з чого почати пошук зниклих безвісти.

До того ж днями в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти.

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