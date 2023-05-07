Украинцев призвали не публиковать информацию о пропавших без вести

"Родные пропавших без вести хватаются за любой шанс разыскать близких, в том числе публикуют сообщения в социальных сетях и телеграмм-каналах. При этом указывают персональные данные, что может навредить их близким", - сообщили в Минреинтеграции.

Уполномоченный из пропавших без вести призвал придерживаться элементарной информационной безопасности. В частности:

не выставлять фото в военной форме;

не указывать номера частей;

звание;

и остальные персональные данные.

В случае потери связи с человеком необходимо сразу обратиться к Уполномоченному и другим ведомствам.

Напомним, ранее мы писали с чего начать поиск пропавших без вести.

К тому же на днях в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести.

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