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Українців закликали повідомляти важливу інформацію ГУР: про що мова

Фото: "єВорог" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ніна Єланська

Українців, що мешкають на тимчасово окупованих територіях або стали свідками переміщень ворожої артилерії, закликають допомагати у боротьбі проти російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України.

Передавати важливу інформацію можна через чатбот "єВорог" у застосунку "Дія".

Зазначається, що особливо ціні дані - це інформація про розташування російських артилерійських установок, таких як Д-74 та Д-30.  Вони активно використовуються ворогом для обстрілу мирних населених пунктів.

Важливо знати, що:

  • артилерійські установки мають довгий ствол, масивну конструкцію та два колеса,
  • поруч з установкою може знаходитися до 5 осіб, а переміщення відбувається за допомогою вантажних автомобілів,
  • установка найчастіше розміщується у лісосмугах і видає характерні звуки пострілів, так звані "виходи" або "мінуси".

У ГУР також закликали дотримуватись заходів безпеки, передаючи інформацію про техніку ворога:

  • видаляти кадри та листування,
  • чистити папки та кеш месенджера,
  • не обговорювати через телефонні розмови інформацію про переміщення техніки росіян.    

У ГУР додали, що переходити до чатботу "єВорог" можна тільки з головного екрана в застосунку "Дія" або за посиланням.

Водночас українські захисники продовжують давати відсіч ворогу. За даними Генштабу, протягом минулої доби було знищено понад 40 артсистем, 2 реактивних системи залпового вогню і майже 70 одиниць автотехніки загарбників. Окрім цього, було ліквідовано 1200 солдатів РФ.

Раніше ми повідомляли про те, що розрив у кількості снарядів між РФ та Україною рекордно скоротився.

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