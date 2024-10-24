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Росіяни втратили за добу 1240 солдатів і понад 40 артсистем, - Генштаб

Четвер 24 жовтня 2024 07:42
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Росіяни втратили за добу 1240 солдатів і понад 40 артсистем, - Генштаб Фото: росіяни продовжують нести колосальні втрати особового складу і техніки (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 23 на 24 жовтня, росіяни втратили на фронті понад 1200 солдатів, 2 реактивних системи залпового вогню і майже 70 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 684 280 (+1240) осіб ліквідовано;
  • танків - 9090 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин - 18 254 (+25) од.;
  • артилерійських систем - 19 719 (+45) од.;
  • РСЗВ - 1236 (+2) од.;
  • засоби ППО - 981 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17 597 (+108) од.;
  • крилатих ракет - 2625 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 26 286 (+69) од.;
  • спеціальної техніки - 3513 (+4) од.

Росіяни втратили за добу 1240 солдатів і понад 40 артсистем, - Генштаб

Ситуація на фронті

За даними ISW, Збройні сили мали успіх в Курській області, однак війська агресора тиснуть у Донецькій області.

Водночас, Кремль не зміг сформувати альтернативну систему безпеки на саміті БРІКС у Казані.

Тим часом США анонсували нові серйозні санкції проти Росії за агресивну війну в Україні.

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