Росіяни втратили за добу 1240 солдатів і понад 40 артсистем, - Генштаб

За останню добу з 23 на 24 жовтня, росіяни втратили на фронті понад 1200 солдатів, 2 реактивних системи залпового вогню і майже 70 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.10.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті

За даними ISW, Збройні сили мали успіх в Курській області, однак війська агресора тиснуть у Донецькій області.

Водночас, Кремль не зміг сформувати альтернативну систему безпеки на саміті БРІКС у Казані.

Тим часом США анонсували нові серйозні санкції проти Росії за агресивну війну в Україні.

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