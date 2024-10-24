Украинцев призвали сообщать важную информацию ГУР: о чем идет речь

Украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях или ставшие свидетелями перемещений вражеской артиллерии, призывают помогать в борьбе против российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины.
Передавать важную информацию можно через чатбот "еВраг" в приложении "Дия".
Особенно ценные данные - это информация о расположении российских артиллерийских установок, таких как Д-74 и Д-30. Они активно используются врагом для обстрелов мирных населенных пунктов.
Важно знать, что:
В ГУР также призвали соблюдать меры безопасности, передавая информацию о технике врага:
В ГУР добавили, что переходить к чатботу "еВраг" можно только с главного экрана в приложении "Дия" или по ссылке.
В то же время, украинские защитники продолжают давать отпор врагу. По данным Генштаба, за прошедшие сутки было уничтожено более 40 артсистем, 2 реактивных системы залпового огня и почти 70 единиц автотехники захватчиков. Кроме этого, было ликвидировано 1200 солдат РФ.
Ранее мы сообщали, что разрыв в количестве снарядов между РФ и Украиной рекордно сократился.
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