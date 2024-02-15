Українців закликали не ігнорувати сьогодні тривоги через можливу помсту РФ. Про що йдеться

Українців просять не ігнорувати повітряних тривог, особливо сьогодні, 15 лютого. Це пов'язано з тим, що окупанти, ймовірно, захочуть помститися за втрату великого десантного корабля "Цезар Куніков", який пішов під воду 14 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"Зараз у нас тривога, пов’язана зі злетом МіГ-31К. Поки що є інформація про один борт, але зрештою хотів би пояснити, що сьогодні особлива увага має бути до повітряних тривог", - сказав він.

Чому тривоги не слід ігнорувати, особливо сьогодні

За словами Ігната, очевидно, що ворог, який зазнав вчора серйозної іміджевої та військової втрати - потоплення великого десантного корабля "Цезар Куніков" і знаючи росіян, як окупанти хочуть показати перш за все власному народу, як вони помстилися за втрату судна, уже, мабуть, транслюють якійсь картинки сьогоднішної атаки по Україні, що начебто вони це вже зробили.

"Тому не виключені подальші ворожі дії чи провокації. Дотримуйтесь, будь ласка, попереджень та бережіть себе та своїх рідних", - констатував спікер.

Повітряна тривога в Україні

У всіх областях України оголосили повітряну тривогу 15 лютого об 11.17. Повітряні сили попередили про злет російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, розташованого в Нижегородській області Росії. Літак є носієм ракет "Кинжал". При цьому РФ утримує в Чорному морі фрегат "Адмірал Макаров" із залишками "Калібрів".

Знищення "Цезаря Кунікова"

Біля берегів тимчасово окупованого Криму 14 лютого були чутні вибухи і видно дим у морі. Очевидці повідомляли, що причиною вибухів стала пожежа на одному з російських кораблів.

Пізніше в Генштабі офіційно підтвердили, що ГУР та ЗСУ знищили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". У ГУР розповіли, що "Цезар Куніков" було знищено поблизу Алупки біля берегів Криму. Корабель атакували ударними морськими дронами Magura V5. Розвідники показали відео.