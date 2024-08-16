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Українців просять завтра не користуватися потужними електроприладами: у які години

Україна, П'ятниця 16 серпня 2024 18:20
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Українців просять завтра не користуватися потужними електроприладами: у які години Фото: Українців просять не користуватися потужними електроприладами (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Завтра, 17 серпня, в Україні не планують обмежувати світло. Проте українців закликали заощадливо користуватись електроенергією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

В компанії повідомили, що наразі заходи обмеження споживання на завтра не прогнозуються, однак при зміні ситуації - про застосування відключень буде повідомлено додатково.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо протягом всієї доби. Не вмикайте одночасно потужні електроприлади з 16:00 до 24:00", - підкреслили в "Укренерго".

Нагадаємо, що цієї весни українці знову повернулись до введення графіків відключення світла. Адже російські удари значно погіршили ситуацію в енергомережі. Військові РФ били по різних об'єктах енергетики.

Влітку ситуація в енергомережі значно погіршилась через погодні умови. Аномальна спека, що прийшла в Україну, призвела до збільшення використання кондиціонерів, що своєю чергою значною мірою навантажувало послаблену росіянами мережу.

Зауважимо, що завдяки роботі енергетиків вже кілька тижнів українці провели без відключень.

Однак сьогодні стало відомо, що наступного тижня в Україні очікується спекотна погода, що знову може призвести до відключення світла.

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Відключеня світла
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