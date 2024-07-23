Українців просять повідомляти про склади пального росіян на окупованих територіях

Сили оборони України шукають інформацію про склади пального, паливозаправники російських загарбників і маршрути, якими вони пересуваються на окупованих територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
"Якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованих територіях, уважно перегляньте, яка на вигляд техніка та склади на фото. Надсилайте інформацію в "єВорог", якщо бачили щось подібне", - написав Федоров.
Він зазначив, що Силам оборони потрібна інформація про склади пального, паливозаправники та їх маршрути в Запорізькій, Донецькій області, Луганській, Херсонській областях та Криму.
"Паливо - це "кров" для техніки. Якщо знищити склади та паливозаправники, росіяни не зможуть пересуватися між позиціями та швидко вести наступальні дії", - наголосив міністр.
За його словами, українці скористалися чатботом "єВорог" вже понад 615 тисяч разів.
"Кожна заявка = потенційні втрати для окупанта", - додав Федоров.
З перших тижнів повномасштабної війни всі цивільні українці отримали можливість допомагати військовим у відсічі окупантів. У 2022 році Мінцифри запустило чатбот "єВорог", через який можна безпечно передавати інформацію про російські війська, ворожу техніку та колаборантів.
Про те, як чатбот "єВорог" став потужним інструментом народної розвідки, та про результати роботи проекту за 2 роки, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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