Інструмент народної розвідки. Як чатбот "єВорог" став зброєю проти окупантів

З перших тижнів повномасштабної війни всі цивільні українці отримали можливість допомагати військовим у відсічі окупантів. Два роки тому Мінцифри запустило чатбот "єВорог", через який можна безпечно передавати інформацію про російські війська, ворожу техніку та колаборантів.

Як чатбот "єВорог" став потужним інструментом народної розвідки, та про результати роботи проєкту за 2 роки РБК-Україна розповіли в Міністерстві цифрової трансформації.

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"Зброя в смартфоні". Історія створення чатбота

З перших днів повномасштабної російської агресії у лютому 2022 звичайні українці допомагали Силам оборони знищувати танки, артилерію, системи зв'язку. Люди знімали та викладали в мережу колони ворожої техніки та російських солдатів, які вторглися на територію України.

Проте публікація фото та відео в соцмережах і месенджерах загрожувала великою небезпекою, до того ж важливим було оперативно передавати інформацію ЗСУ. Тому у Мінцифри постала задача вигадати захищений і швидкий спосіб передачі даних від цивільних до військових.

Цим інструментом став "єВорог", який створили два розробники за 8 днів майже без сну. 10 березня 2022 пресцентр Мінцифри повідомив про запуск чатбота, що "вже 2 роки допомагає пересуватися окупантам виключно в пекло".

При розробці проєкту команда фахівців враховувала, як людям було б зручно та безпечно надсилати інформацію цілеспрямовано Силам оборони. Були проаналізовані наявні чатботи, публікації українців та створений власний продукт Мінцифри. Відтоді смартфони українців стали зброєю проти ворога.

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що створення чатбота стало реакцією на виклики війни та відповіддю на те, як через технологію українці можуть допомагати військовим.

"За весь час чатботом скористалися понад 570 тисяч разів. Це тисячі верифікованих повідомлень, які дають військовим цінну інформацію й допомагають ухвалювати ефективні рішення", – наголосив він.

Оперативний зв'язок між цивільними та військовими. Як працює "єВорог"

Відмінністю чатбота є те, що передати інформацію може лише українець, адже авторизація відбувається лише через застосунок "Дія".

Фото: чатбот "єВорог" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Таким чином диверсанти не можуть спамити фейковими фото та відео. Крім того, всі надіслані дані проходять перевірку. Заявку обробляють кілька ліній підтримки.

Спочатку спеціалісти верифікують інформацію, візуально перевіряють на логіку (чи точно це танк, нога чи стіна). Далі аналізують заявку за стандартами Міноборони, після чого приймають рішення, чи відправляти її Силам оборони.

Дані з чатбота автоматично потрапляють на мапу, до якої підключені інтегровані системи автоматизованого ведення бою та ситуативної обізнаності, інформаційні системи правоохоронних органів.

Чим швидше військові дізнаються позиції та пересування ворога, тим більше можливостей на полі бою. Тобто система ситуаційної обізнаності забезпечує оперативну взаємодію між цивільними та військовими.

Кожне повідомлення у чатбот "єВорог" про переміщення техніки ворога є інструментом народної розвідки фактично на рівні камер спостережень, дзвінків на гарячу лінію, бота СБУ, даних із супутників чи з БПЛА.

Фото: система ситуаційної обізнаності, куди потрапляють дані з чатбота (Мінцифри)

Наразі в Україні діє 9 ситуаційних центрів. Вони розташовані у Києві, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі, Кривому Розі, Харкові, Сумах, Чернігові та на Донбасі. Кожен центр збирає інформацію за своїм напрямком фронту.

Комплексна розвідка дозволяє оптимізувати ресурс, який є у Сил безпеки й оборони. Наприклад, виявлений ворожий танк у посадці встигають ліквідувати до того, як він звідти поїде.

Злочини окупантів, колони техніки, точки запуску ракет. Про що повідомляють українці в чатботі

Українці почали активно використовувати чатбот одразу після запуску. Люди швидко навчилися розрізняти техніку та детально описувати ситуацію. Понад 200 тис. користувачів надіслали фото та відео окупантів та їхньої техніки протягом перших тижнів роботи інструменту.

Якщо на початку через "єВорог" можна було надсилати фото, відеозаписи та геолокацію ворога, невдовзі з'явилися нові розділи – повідомлення про колаборантів, повідомлення ДСНС про вибухонебезпечні предмети.

Завдяки повідомленням у чатботі були верифіковані російські вбивці у Бучі, Ірпені, Гостомелі на Київщині.

Інший успішний кейс – люди з 9 населених пунктів фіксували рух великої колони російської техніки протягом всього її шляху в 100 км. У чатбот надійшло 19 повідомлень з фото та відео цієї колони.

Фото: заявка в чатботі про переміщення колони ворожої техніки (Мінцифри)

Ще в одному місті мешканці майже кожної квартири з двох вулиць передавали у "єВорог" дані щодо пересування колони ворожої техніки з ракетами.

Користувачі з окупованих територій надсилали точки запуску ракет. Також люди фільмували рейси російських гвинтокрилів, фіксували ворожий винищувач, переміщення самохідних артилерійських установок.

Розробники чатбота допомогли ЗСУ знайти 33 системи управління зв’язком окупанта РЕДУТ-2УС. Інформація від народної розвідки у чатботі є цінною для Сил безпілотних систем, які нещодавно були створені за указом президента України.

Загалом, за час роботи "єВорога" українці найчастіше повідомляли таку інформацію про ворога:

Особовий склад – 14% заявок

Опорні пункти – 12%

Танки – 10%

Дрони – 10%

БТР – 9%

БМП – 8%

Літаки та гелікоптери – 7%

РСЗВ – 5%

Артилерія – 4%

РЕБ – 3%

Інше – 18%

Якої інформації потребують військові

Найбільш актуальною для Сил оборони є інформація з окупованих та прифронтових територій України. Зокрема з Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та з Криму.

Важливі дані про будь-яку ворожу техніку: ракетні комплекси С-300 та Іскандер, системи зв’язку, засоби радіоелектронної боротьби, бензовози, скупчення техніки, системи ППО.

Також військові потребують інформації про переміщення колон техніки окупантів, транспортування техніки залізницею, склади з боєприпасами, позиції артилерії

Водночас щоб не наражатися на небезпеку, при користуванні чатботом "єВорог" слід дотримуватися наступних правил: