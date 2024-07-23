Украинцев просят сообщать о складах горючего россиян на оккупированных территориях

"Если вы находитесь на временно оккупированных территориях, внимательно посмотрите, как выглядит техника и склады на фото. Присылайте информацию в "єВорог", если видели что-то подобное", - написал Федоров.

Он отметил, что Силам обороны нужна информация о составах горючего, топливозаправщиках и их маршрутах в Запорожской, Донецкой области, Луганской, Херсонской областях и Крыму.

"Топливо - это "кровь" для техники. Если уничтожить склады и топливозаправщики, россияне не смогут передвигаться между позициями и быстро вести наступательные действия", - подчеркнул министр.

По его словам, украинцы воспользовались чат-ботом "єВорог" уже более 615 тысяч раз.

"Каждая заявка - потенциальные потери для оккупанта", - добавил Федоров.