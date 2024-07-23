RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцев просят сообщать о складах горючего россиян на оккупированных территориях

Фото: чат-бот "єВорог" (Юлия Червинская, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Силы обороны Украины ищут информацию о складах горючего, топливозаправщиках российских захватчиков и маршрутах, по которым они передвигаются на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Если вы находитесь на временно оккупированных территориях, внимательно посмотрите, как выглядит техника и склады на фото. Присылайте информацию в "єВорог", если видели что-то подобное", - написал Федоров.

Он отметил, что Силам обороны нужна информация о составах горючего, топливозаправщиках и их маршрутах в Запорожской, Донецкой области, Луганской, Херсонской областях и Крыму.

"Топливо - это "кровь" для техники. Если уничтожить склады и топливозаправщики, россияне не смогут передвигаться между позициями и быстро вести наступательные действия", - подчеркнул министр.

По его словам, украинцы воспользовались чат-ботом "єВорог" уже более 615 тысяч раз.

"Каждая заявка - потенциальные потери для оккупанта", - добавил Федоров.

 

"єВорог"

С первых недель полномасштабной войны все гражданские украинцы получили возможность помогать военным в отпоре оккупантов. В 2022 году Минцифры запустило чат-бот "єВорог", через который можно безопасно передавать информацию о российских войсках, вражеской технике и коллаборантах.

О том, как чат-бот "єВорог" стал мощным инструментом народной разведки, и о результатах работы проекта за 2 года, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил ФедоровМінцифраВойна в Украине