Українців прийматимуть на бакалаврат, магістратуру й докторантуру по-новому: що змінилось і для кого

В Україні оновили порядок прийому на навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії або доктора мистецтва у 2024 році.
РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки розповідає, що саме змінилось і для кого.
Згідно з інформацією МОН, зміни до порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році було внесено на тлі воєнно-політичної ситуації у країні.
Крім того, вони враховують основні аспекти щодо іспитів, які необхідні для підтвердження високого рівня знань, компетентностей та навичок вступників.
Серед основних нововведень у Міносвіти згадують, зокрема, про збільшення підтримки закладів вищої освіти (ЗВО), які розташовані у прифронтових та прикордонних областях через підвищення регіонального коефіцієнту.
Йдеться про коефіцієнт, на який множиться конкурсний бал, якщо вступник / вступниця обирає ЗВО, розташований у певному регіоні. Так ЗВО, розташовані поблизу зони бойових дій та постраждалих від російської агресії територій, матимуть особливий регіональний коефіцієнт:
Крім того, для здобуття ступеня магістра на основі вже здобутого ступеня магістра (для другої вищої освіти) вступ може відбуватися без єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) - лише за іспитами безпосередньо в закладі освіти.
У МОН уточнили, що це стосується освітніх програм всіх спеціальностей крім:
Насамкінець, на навчання для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва умовою допуску є успішне складання ЄВІ в 2024 році (з оцінкою за кожний з його компонентів не менше ніж 150 балів).
Альтернативним допуском може бути ЄВІ за 2023 рік (з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів).
При цьому сертифікати, що посвідчують знання іноземної мови, не надають доступу до вступу в аспірантуру в 2024 році.
Спеціальними умовами для вступу на магістратуру можуть скористатися студенти, що здобули ступінь бакалавра у 2024 році.
Водночас у МОН уточнили, що такі умови надаються студентам, які:
"За таких умов вони можуть отримати рекомендацію для зарахування на магістратуру, якщо вступають до того ж закладу вищої освіти, де здобули ступінь бакалавра, за спеціальностями, визначеними у Переліку спеціальностей, що користуються особливою підтримкою", - уточнили у прес-службі міністерства.
Водночас якщо в закладі вищої освіти немає магістерської програми за спеціальністю, студенти можуть подати документи до:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зареєструватись в електронному кабінеті вступника й коли подавати документи.
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