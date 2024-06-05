Українців прийматимуть на бакалаврат, магістратуру й докторантуру по-новому: що змінилось і для кого

Для чого були запроваджені зміни

Згідно з інформацією МОН, зміни до порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році було внесено на тлі воєнно-політичної ситуації у країні.

Крім того, вони враховують основні аспекти щодо іспитів, які необхідні для підтвердження високого рівня знань, компетентностей та навичок вступників.

Що змінилось і для кого

Серед основних нововведень у Міносвіти згадують, зокрема, про збільшення підтримки закладів вищої освіти (ЗВО), які розташовані у прифронтових та прикордонних областях через підвищення регіонального коефіцієнту.

Йдеться про коефіцієнт, на який множиться конкурсний бал, якщо вступник / вступниця обирає ЗВО, розташований у певному регіоні. Так ЗВО, розташовані поблизу зони бойових дій та постраждалих від російської агресії територій, матимуть особливий регіональний коефіцієнт:

1,07 - у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях

1,04 - у Дніпропетровській, Полтавській областях, а також Бучанському районі Київської області

1,00 - інші регіони

Крім того, для здобуття ступеня магістра на основі вже здобутого ступеня магістра (для другої вищої освіти) вступ може відбуватися без єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) - лише за іспитами безпосередньо в закладі освіти.

У МОН уточнили, що це стосується освітніх програм всіх спеціальностей крім:

081 "Право"

293 "Міжнародне право"

Насамкінець, на навчання для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва умовою допуску є успішне складання ЄВІ в 2024 році (з оцінкою за кожний з його компонентів не менше ніж 150 балів).

Альтернативним допуском може бути ЄВІ за 2023 рік (з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів).

При цьому сертифікати, що посвідчують знання іноземної мови, не надають доступу до вступу в аспірантуру в 2024 році.

Спеціальні умови для вступу на магістратуру

Спеціальними умовами для вступу на магістратуру можуть скористатися студенти, що здобули ступінь бакалавра у 2024 році.

Водночас у МОН уточнили, що такі умови надаються студентам, які:

зареєстровані та проживають на тимчасово окупованій території

проживають у населених пунктах, де станом на 1 липня 2024 року відбувалися активні бойові дії

проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з таких територій після 1 січня 2024 року

"За таких умов вони можуть отримати рекомендацію для зарахування на магістратуру, якщо вступають до того ж закладу вищої освіти, де здобули ступінь бакалавра, за спеціальностями, визначеними у Переліку спеціальностей, що користуються особливою підтримкою", - уточнили у прес-службі міністерства.

Водночас якщо в закладі вищої освіти немає магістерської програми за спеціальністю, студенти можуть подати документи до: