Украинцев будут принимать на бакалавриат, магистратуру и докторантуру по-новому: что изменилось и для кого

Для чего были введены изменения

Согласно информации МОН, изменения в порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2024 году были внесены на фоне военно-политической ситуации в стране.

Кроме того, они учитывают основные аспекты экзаменов, необходимых для подтверждения высокого уровня знаний, компетентностей и навыков поступающих.

Что изменилось и для кого

Среди основных нововведений в Минобразования упоминают, в частности, об увеличении поддержки заведений высшего образования (ЗВО), которые расположены в прифронтовых и приграничных областях путем повышения регионального коэффициента.

Речь идет о коэффициенте, на который умножается конкурсный балл, если поступающий выбирает ЗВО, расположенный в определенном регионе. Так, ЗВО, расположенные вблизи зоны боевых действий и пострадавших от российской агрессии территорий, будут иметь особый региональный коэффициент:

1,07 - в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях

1,04 - в Днепропетровской, Полтавской областях, а также Бучанском районе Киевской области

1,00 - другие регионы

Кроме того, для получения степени магистра на основе уже полученной степени магистра (для второго высшего образования) поступление может происходить без единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) - только по экзаменам непосредственно в учебном заведении.

В МОН уточнили, что это касается образовательных программ всех специальностей, кроме:

081 "Право"

293 "Международное право"

Наконец, на обучение для получения степени доктора философии / доктора искусства условием допуска является успешная сдача ЕВЭ в 2024 году (с оценкой за каждый из его компонентов не менее 150 баллов).

Альтернативным допуском может быть ЕВЭ за 2023 год (с оценкой за тест по иностранному языку не менее 130 баллов).

При этом сертификаты, удостоверяющие знание иностранного языка, не предоставляют доступ к поступлению в аспирантуру в 2024 году.

Специальные условия для поступления на магистратуру

Специальными условиями для поступления на магистратуру могут воспользоваться студенты, получившие степень бакалавра в 2024 году.

В то же время в МОН уточнили, что такие условия предоставляются студентам, которые:

зарегистрированы и проживают на временно оккупированной территории

проживают в населенных пунктах, где по состоянию на 1 июля 2024 года происходили активные боевые действия

проживают на временно оккупированной территории или переселились с таких территорий после 1 января 2024 года

"В таких условиях они могут получить рекомендацию для зачисления на магистратуру, если поступают в то же заведение высшего образования, где получили степень бакалавра, по специальностям, определенным в Перечне специальностей, пользующихся особой поддержкой", - уточнили в пресс-службе министерства.

В то же время, если в заведении высшего образования нет магистерской программы по специальности, студенты могут подать документы в: