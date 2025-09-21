Українців попереджено: МВС розкрило нову схему шахраїв щодо авто

Кіберполіція спільно з Головним сервісним центром МВС України виявила нову схему онлайн-шахрайства, в якій зловмисники ошукують громадян під час продажу автомобілів.

Як повідомили у відомстві, аферисти пропонують неіснуючі авто за "вигідною ціною" та надають підроблені документи для переконливості.

Особливістю шахраїв є використання емоційних тем, зокрема волонтерської діяльності, щоб викликати довіру та змусити потенційних покупців діяти швидко.

Рекомендації МВС для безпечної угоди з купівлі автомобіля

У Міністерстві внутрішніх справ наголошують, що для власної безпеки при купівлі автомобіля в інтернеті необхідно:

перевіряти всю інформацію тільки через офіційні канали, включно з базами МВС і реєстрами;

не довіряти копіям документів, надісланим у месенджерах, адже вони легко можуть бути вкрадені;

ніколи не переказувати гроші за авто, яке не було оглянуто особисто.

МВС нагадує, що обережність та уважність при онлайн-угодах дають змогу уникнути фінансових втрат та зберегти безпеку.