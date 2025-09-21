UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Українців попереджено: МВС розкрило нову схему шахраїв щодо авто

Ілюстративне фото: нова схема шахраїв з авто (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Українців попереджають про нову шахрайську схему в інтернеті: аферисти пропонують автомобілі за нібито вигідною ціною, використовуючи підроблені документи та маніпулюючи почуттями громадян через волонтерську тематику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію МВС України в мережі Telegram.

Кіберполіція спільно з Головним сервісним центром МВС України виявила нову схему онлайн-шахрайства, в якій зловмисники ошукують громадян під час продажу автомобілів.

Як повідомили у відомстві, аферисти пропонують неіснуючі авто за "вигідною ціною" та надають підроблені документи для переконливості.

Особливістю шахраїв є використання емоційних тем, зокрема волонтерської діяльності, щоб викликати довіру та змусити потенційних покупців діяти швидко.

Рекомендації МВС для безпечної угоди з купівлі автомобіля

У Міністерстві внутрішніх справ наголошують, що для власної безпеки при купівлі автомобіля в інтернеті необхідно:

  • перевіряти всю інформацію тільки через офіційні канали, включно з базами МВС і реєстрами;

  • не довіряти копіям документів, надісланим у месенджерах, адже вони легко можуть бути вкрадені;

  • ніколи не переказувати гроші за авто, яке не було оглянуто особисто.

МВС нагадує, що обережність та уважність при онлайн-угодах дають змогу уникнути фінансових втрат та зберегти безпеку.

 

Нагадуємо, що замовлення "послуг" з виготовлення документів, включно з водійськими правами, через інтернет вкрай ризиковане. Це не тільки загрожує втратою грошей, а й може спричинити кримінальну відповідальність.

Зазначимо, що в Києві викрито корупційну схему на суму понад мільйон гривень, пов'язану із закупівлею обладнання для МВС. Колишньому заступнику керівника Головного сервісного центру вже повідомили про підозру.

Міністерство внутрішніх справ УкраїниАферисти