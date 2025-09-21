Украинцы предупреждены: МВД раскрыло новую схему мошенников по авто

Киберполиция совместно с Главным сервисным центром МВД Украины выявила новую схему онлайн-мошенничества, в которой злоумышленники обманывают граждан при продаже автомобилей.

Как сообщили в ведомстве, аферисты предлагают несуществующие авто по "выгодной цене" и предоставляют поддельные документы для убедительности.

Особенностью мошенников является использование эмоциональных тем, в частности волонтерской деятельности, чтобы вызвать доверие и заставить потенциальных покупателей действовать быстро.

Рекомендации МВД для безопасной сделки по покупке автомобиля

В Министерстве внутренних дел подчеркивают, что для собственной безопасности при покупке автомобиля в интернете необходимо:

проверять всю информацию только через официальные каналы, включая базы МВД и реестры;

не доверять копиям документов, присланным в мессенджерах, ведь они легко могут быть украдены;

никогда не переводить деньги за авто, которое не было осмотрено лично.

МВД напоминает, что осторожность и внимательность при онлайн-сделках позволяют избежать финансовых потерь и сохранить безопасность.