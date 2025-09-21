Украинцы предупреждены: МВД раскрыло новую схему мошенников по авто
Украинцев предупреждают о новой мошеннической схеме в интернете: аферисты предлагают автомобили по якобы выгодной цене, используя поддельные документы и манипулируя чувствами граждан через волонтерскую тематику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию МВД Украины в сети Telegram.
Киберполиция совместно с Главным сервисным центром МВД Украины выявила новую схему онлайн-мошенничества, в которой злоумышленники обманывают граждан при продаже автомобилей.
Как сообщили в ведомстве, аферисты предлагают несуществующие авто по "выгодной цене" и предоставляют поддельные документы для убедительности.
Особенностью мошенников является использование эмоциональных тем, в частности волонтерской деятельности, чтобы вызвать доверие и заставить потенциальных покупателей действовать быстро.
Рекомендации МВД для безопасной сделки по покупке автомобиля
В Министерстве внутренних дел подчеркивают, что для собственной безопасности при покупке автомобиля в интернете необходимо:
-
проверять всю информацию только через официальные каналы, включая базы МВД и реестры;
-
не доверять копиям документов, присланным в мессенджерах, ведь они легко могут быть украдены;
-
никогда не переводить деньги за авто, которое не было осмотрено лично.
МВД напоминает, что осторожность и внимательность при онлайн-сделках позволяют избежать финансовых потерь и сохранить безопасность.
Напоминаем, что заказ «услуг» по изготовлению документов, включая водительские права, через интернет крайне рискован. Это не только грозит потерей денег, но и может повлечь за собой уголовную ответственность.
Отметим, что в Киеве разоблачена коррупционная схема на сумму более миллиона гривен, связанная с закупкой оборудования для МВД. Бывшему заместителю руководителя Главного сервисного центра уже сообщили о подозрении.