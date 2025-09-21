ua en ru
Вс, 21 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украинцы предупреждены: МВД раскрыло новую схему мошенников по авто

Украина, Воскресенье 21 сентября 2025 08:00
UA EN RU
Украинцы предупреждены: МВД раскрыло новую схему мошенников по авто Иллюстративное фото: новая схема мошенников с авто (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Украинцев предупреждают о новой мошеннической схеме в интернете: аферисты предлагают автомобили по якобы выгодной цене, используя поддельные документы и манипулируя чувствами граждан через волонтерскую тематику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию МВД Украины в сети Telegram.

Киберполиция совместно с Главным сервисным центром МВД Украины выявила новую схему онлайн-мошенничества, в которой злоумышленники обманывают граждан при продаже автомобилей.

Как сообщили в ведомстве, аферисты предлагают несуществующие авто по "выгодной цене" и предоставляют поддельные документы для убедительности.

Особенностью мошенников является использование эмоциональных тем, в частности волонтерской деятельности, чтобы вызвать доверие и заставить потенциальных покупателей действовать быстро.

Рекомендации МВД для безопасной сделки по покупке автомобиля

В Министерстве внутренних дел подчеркивают, что для собственной безопасности при покупке автомобиля в интернете необходимо:

  • проверять всю информацию только через официальные каналы, включая базы МВД и реестры;

  • не доверять копиям документов, присланным в мессенджерах, ведь они легко могут быть украдены;

  • никогда не переводить деньги за авто, которое не было осмотрено лично.

МВД напоминает, что осторожность и внимательность при онлайн-сделках позволяют избежать финансовых потерь и сохранить безопасность.

Напоминаем, что заказ «услуг» по изготовлению документов, включая водительские права, через интернет крайне рискован. Это не только грозит потерей денег, но и может повлечь за собой уголовную ответственность.

Отметим, что в Киеве разоблачена коррупционная схема на сумму более миллиона гривен, связанная с закупкой оборудования для МВД. Бывшему заместителю руководителя Главного сервисного центра уже сообщили о подозрении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Аферисты
Новости
Путин решил усилить удары по Украине из-за пассивности Трампа, - Bloomberg
Путин решил усилить удары по Украине из-за пассивности Трампа, - Bloomberg
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город