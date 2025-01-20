Українців попереджають про шахрайські схеми з "єПідтримкою": як не втратити власні гроші

Для того, аби виманити чужі гроші, зловмисники часто створюють підроблені сайти й акаунти, які видають за офіційні платформи. Вони пропонують "отримати виплати" та вимагають перейти за посиланням. Також шахраї просять ввести дані банківської картки, використовуючи їх для несанкціонованого списання коштів.

Як захистити себе від шахраїв

Правоохоронці радять уникати введення даних картки, PIN-коду, логіна та пароля від інтернет-банкінгу, а також одноразових паролів чи SMS-кодів на підозрілих сайтах. Також необхідно перевіряти інформацію про ту чи іншу допомогу лише на офіційних ресурсах.

Важливо пам’ятати, що банки та державні установи не запитують конфіденційну інформацію через соціальні мережі або сторонні сайти.

Якщо ж ви стали жертвою шахраїв, негайно звертайтеся до поліції.