Українців попереджають про шахрайські схеми з "єПідтримкою": як не втратити власні гроші

Українців застерігають від фейкових повідомлень шахраїв, які пропонують оформлення "єПідтримки". Часто вони намагаються отримати доступ до банківських рахунків громадян та привласнити чужі гроші.
РБК-Україна розповідає із посиланням на МВС України, як вберегтися від шахраїв.
Для того, аби виманити чужі гроші, зловмисники часто створюють підроблені сайти й акаунти, які видають за офіційні платформи. Вони пропонують "отримати виплати" та вимагають перейти за посиланням. Також шахраї просять ввести дані банківської картки, використовуючи їх для несанкціонованого списання коштів.
Правоохоронці радять уникати введення даних картки, PIN-коду, логіна та пароля від інтернет-банкінгу, а також одноразових паролів чи SMS-кодів на підозрілих сайтах. Також необхідно перевіряти інформацію про ту чи іншу допомогу лише на офіційних ресурсах.
Важливо пам’ятати, що банки та державні установи не запитують конфіденційну інформацію через соціальні мережі або сторонні сайти.
Якщо ж ви стали жертвою шахраїв, негайно звертайтеся до поліції.
Нагадаємо, в Україні триває виплата грошової допомоги у межах програми "Зимова єПідтримка". Вона триває півтора місяця, і за цей час на отримання виплат через додаток "Дія" подалися вже майже половина його користувачів. За інформацією, виплати на дітей оформили близько 2,5 мільйона українців. Програма триватиме ще півтора місяця, а отримані кошти необхідно використати до 31 грудня 2025 року.
РБК-Україна детально розповідало, як можна оформити та отримати грошову допомогу у межах програми "Зимова єПідтримка".
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