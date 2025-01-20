Украинцев предупреждают о мошеннических схемах с "єПідтримкою": как не потерять собственные деньги

Для того, чтобы выманить чужие деньги, злоумышленники часто создают поддельные сайты и аккаунты, которые выдают за официальные платформы. Они предлагают "получить выплаты" и требуют перейти по ссылке. Также мошенники просят ввести данные банковской карты, используя их для несанкционированного списания средств.

Как защитить себя от мошенников

Правоохранители советуют избегать ввода данных карты, PIN-кода, логина и пароля от интернет-банкинга, а также одноразовых паролей или SMS-кодов на подозрительных сайтах. Также необходимо проверять информацию о той или иной помощи только на официальных ресурсах.

Важно помнить, что банки и государственные учреждения не запрашивают конфиденциальную информацию через социальные сети или сторонние сайты.

Если же вы стали жертвой мошенников, немедленно обращайтесь в полицию.