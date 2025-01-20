RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Украинцев предупреждают о мошеннических схемах с "єПідтримкою": как не потерять собственные деньги

Фото: Денежная помощь в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Украинцев предостерегают от фейковых сообщений мошенников, которые предлагают оформление "єПідтримки". Часто они пытаются получить доступ к банковским счетам граждан и присвоить чужие деньги.

РБК-Украина рассказывает со ссылкой на МВД Украины, как уберечься от мошенников.

Для того, чтобы выманить чужие деньги, злоумышленники часто создают поддельные сайты и аккаунты, которые выдают за официальные платформы. Они предлагают "получить выплаты" и требуют перейти по ссылке. Также мошенники просят ввести данные банковской карты, используя их для несанкционированного списания средств.

Как защитить себя от мошенников

Правоохранители советуют избегать ввода данных карты, PIN-кода, логина и пароля от интернет-банкинга, а также одноразовых паролей или SMS-кодов на подозрительных сайтах. Также необходимо проверять информацию о той или иной помощи только на официальных ресурсах.

Важно помнить, что банки и государственные учреждения не запрашивают конфиденциальную информацию через социальные сети или сторонние сайты.

Если же вы стали жертвой мошенников, немедленно обращайтесь в полицию.

Напомним, в Украине продолжается выплата денежной помощи в рамках программы "Зимняя єПідтримка". Она длится полтора месяца, и за это время на получение выплат через приложение "Дія" подались уже почти половина его пользователей. По информации, выплаты на детей оформили около 2,5 миллиона украинцев. Программа продлится еще полтора месяца, а полученные средства необходимо использовать до 31 декабря 2025 года.

РБК-Украина подробно рассказывало, как можно оформить и получить денежную помощь в рамках программы "Зимова єПідтримка".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныєПідтримкаМошенники