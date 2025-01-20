Украинцев предупреждают о мошеннических схемах с "єПідтримкою": как не потерять собственные деньги
Украинцев предостерегают от фейковых сообщений мошенников, которые предлагают оформление "єПідтримки". Часто они пытаются получить доступ к банковским счетам граждан и присвоить чужие деньги.
РБК-Украина рассказывает со ссылкой на МВД Украины, как уберечься от мошенников.
Для того, чтобы выманить чужие деньги, злоумышленники часто создают поддельные сайты и аккаунты, которые выдают за официальные платформы. Они предлагают "получить выплаты" и требуют перейти по ссылке. Также мошенники просят ввести данные банковской карты, используя их для несанкционированного списания средств.
Как защитить себя от мошенников
Правоохранители советуют избегать ввода данных карты, PIN-кода, логина и пароля от интернет-банкинга, а также одноразовых паролей или SMS-кодов на подозрительных сайтах. Также необходимо проверять информацию о той или иной помощи только на официальных ресурсах.
Важно помнить, что банки и государственные учреждения не запрашивают конфиденциальную информацию через социальные сети или сторонние сайты.
Если же вы стали жертвой мошенников, немедленно обращайтесь в полицию.
Напомним, в Украине продолжается выплата денежной помощи в рамках программы "Зимняя єПідтримка". Она длится полтора месяца, и за это время на получение выплат через приложение "Дія" подались уже почти половина его пользователей. По информации, выплаты на детей оформили около 2,5 миллиона украинцев. Программа продлится еще полтора месяца, а полученные средства необходимо использовать до 31 декабря 2025 года.
РБК-Украина подробно рассказывало, как можно оформить и получить денежную помощь в рамках программы "Зимова єПідтримка".
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