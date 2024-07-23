Українців попереджають про повернення спеки. В яких регіонах і коли температура може зрости

У деякі регіони України найближчим часом може повернутися спекотна погода. Подекуди очікується також спад рівнів води - на тлі тривалого бездощового періоду й високого температурного режиму повітря.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо та якої погоди чекати українцям у різних областях.

Куди й коли може повернутись спека

Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, 28-29 липня в Україну може повернутися спека.

"У четвер-п'ятницю (25-26 липня, - Ред.) буде переважно свіжа чудова синоптична атмосфера (окрім значної частини півдня та південного сходу). А в неділю-понеділок спека в Україну повернеться, до +30+34 градусів", - розповіла вона у своєму Facebook.

Експерт уточнила, що найвищою температура повітря буде у південній частині України - до 34-37 градусів вище нуля.

"Взагалі, найближчим часом південь України стабільно втримує, більше чи менше, спекотну суху погоду", - додала вона.

Допис Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Де й коли очікувати небезпечних гідрологічних явищ

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі попереджають про небезпечні гідрологічні явища впродовж 23-31 липня.

"У зв'язку з тривалим бездощовим періодом та високим температурним режимом повітря у Харківській області, на річках суббасейну Сіверського Дінця очікується подальший спад рівнів води на 0,1-0,2 м", - розповіли в установі.

Уточнюється, що внаслідок таких гідрологічних умов, на ділянці Сіверського Дінця "м. Зміїв - м. Ізюм", очікується наближення рівнів води до мінімальних багаторічних позначок за липень.

Зазначається також, що на річці Сіверський Донець (біля села Яремівка) та річці Уди (біля смт Пересічне) рівні води досягли мінімальних багаторічних позначок за липень. Очікується подальше їх зниження.

"За даними Каталогу небезпечних гідрологічних явищ минулих років, на річці Сіверський Донець біля м. Зміїв рівні води досягли початкового рівня стихійного гідрологічного явища (СГЯ ІІІ-низькі рівні)", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Наголошується насамкінець, що у суббасейні Сіверського Дінця у межах Харківської області оголошується ІІІ рівень небезпеки (коричневий).

Небезпечні гідрологічні явища (карта: facebook.com/UkrHMC)

Яку погоду обіцяють українцям найближчими днями

Впродовж найближчих днів 23-26 липня у західних, східних, Житомирській, Сумській, Вінницькій та Одеській областях можливі короткочасні дощі, місцями - грози. На решті території - без опадів.

Вітер переважно північний, 3-10 м/с.

Температура вночі 14-19°С (на півдні країни - до 23°С). Вдень - 24-30 градусів за Цельсієм. У східних і Дніпропетровській областях 25 липня - до 31-34 градусів вище нуля.