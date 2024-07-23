Украинцев предупреждают о возвращении жары. В каких регионах и когда температура может возрасти

В некоторые регионы Украины в ближайшее время может вернуться жаркая погода. Кое-где ожидается спад уровней воды - на фоне длительного бездождевого периода и высокого температурного режима воздуха.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно и какой погоды ждать украинцам в разных областях.

Куда и когда может вернуться жара

Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, 28-29 июля в Украину может вернуться жара.

"В четверг-пятницу (25-26 июля, - Ред.) будет преимущественно свежая чудесная синоптическая атмосфера (кроме значительной части юга и юго-востока). А в воскресенье-понедельник жара в Украину вернется, до +30+34 градусов", - рассказала она в своем Facebook.

Эксперт уточнила, что самая высокая температура воздуха будет в южной части Украины - до 34-37 градусов выше нуля.

"Вообще, в ближайшее время юг Украины стабильно удерживает более или менее жаркую сухую погоду", - добавила она.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Где и когда ожидать опасных гидрологических явлений

Между тем, в Украинском гидрометеорологическом центре предупреждают об опасных гидрологических явлениях в течение 23-31 июля.

"В связи с длительным бездождевым периодом и высоким температурным режимом воздуха в Харьковской области, на реках суббассейна Северского Донца ожидается дальнейший спад уровней воды на 0,1-0,2 м", - рассказали в учреждении.

Уточняется, что в результате таких гидрологических условий, на участке Северского Донца "г. Змиев - г. Изюм", ожидается приближение уровней воды к минимальным многолетним отметкам за июль.

Отмечается также, что на реке Северский Донец (возле села Яремовка) и реке Уды (возле пгт Пересечное) уровни воды достигли минимальных многолетних отметок за июль. Ожидается дальнейшее их понижение.

"По данным Каталога опасных гидрологических явлений прошлых лет, на реке Северский Донец возле г. Змиев уровни воды достигли начального уровня стихийного гидрологического явления (СГЯ ІІІ-низкие уровни)", - сообщили в Укргидрометцентре.

Подчеркивается, что в суббасейне Северского Донца в пределах Харьковской области объявляется III уровень опасности (коричневый).

Опасные гидрологические явления (карта: facebook.com/UkrHMC)

Какую погоду обещают украинцам в ближайшие дни

В ближайшие дни 23-26 июля в западных, восточных, Житомирской, Сумской, Винницкой и Одесской областях возможны кратковременные дожди, местами - грозы. На остальной территории - без осадков.

Ветер преимущественно северный, 3-10 м/с.

Температура ночью 14-19°С (на юге страны - до 23°С). Днем - 24-30 градусов по Цельсию. В восточных и Днепропетровской областях 25 июля - до 31-34 градусов выше нуля.