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Українців попереджають про нову схему шахраїв зі "спадщиною з-за кордону": подробиці

Архівне фото: Українців попереджають про нову схему шахраїв зі "спадщиною з-за кордону" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні з'явилася нова схема для шахрайства. Українцям пропонують отримати "спадщину з-за кордону".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.

Зазначається, що в Сумській області до правоохоронців звернулася 71-річна жінка. У соціальній мережі їй написала іноземка, щоб залишити у спадок 500 000 євро. 

Однак, під час оформлення "спадщини" виникли труднощі. Жінку попросили перерахувати гроші за ліцензію, страховку, реєстраційний внесок і навіть штраф. Так пенсіонерка переказала зловмисникам 655 000 грн. 

За фактом шахрайства поліція відкрила кримінальне провадження. 

Поліція дала поради українцям

  • Не довіряйте незнайомцям;
  • Не перераховуйте їм гроші та не повідомляйте особисті дані. 

"Бережіть себе та не дайте себе обдурити", - додали правоохоронці.

Шахрайство в Україні

Нагадаємо, жертвами шахраїв з початку повномасштабного вторгнення стали 11% українців. Згідно з опитуванням НБУ, майже третина жертв шахраїв втратили від їх дій близько 500 гривень, ще чверть опитаних втратила понад 5 000 гривень.

Нагадаємо, за даними НБУ, шахраї здебільшого працюють в Інтернеті. Що стосується суми збитків від незаконних дій, 94% припадає на мережу Інтернет, 4% - на торговельну мережу та 2% - на банкомати.

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