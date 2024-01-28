Українців попереджають про нову схему шахраїв зі "спадщиною з-за кордону": подробиці

В Україні з'явилася нова схема для шахрайства. Українцям пропонують отримати "спадщину з-за кордону".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.
Зазначається, що в Сумській області до правоохоронців звернулася 71-річна жінка. У соціальній мережі їй написала іноземка, щоб залишити у спадок 500 000 євро.
Однак, під час оформлення "спадщини" виникли труднощі. Жінку попросили перерахувати гроші за ліцензію, страховку, реєстраційний внесок і навіть штраф. Так пенсіонерка переказала зловмисникам 655 000 грн.
За фактом шахрайства поліція відкрила кримінальне провадження.
"Бережіть себе та не дайте себе обдурити", - додали правоохоронці.
Нагадаємо, жертвами шахраїв з початку повномасштабного вторгнення стали 11% українців. Згідно з опитуванням НБУ, майже третина жертв шахраїв втратили від їх дій близько 500 гривень, ще чверть опитаних втратила понад 5 000 гривень.
Нагадаємо, за даними НБУ, шахраї здебільшого працюють в Інтернеті. Що стосується суми збитків від незаконних дій, 94% припадає на мережу Інтернет, 4% - на торговельну мережу та 2% - на банкомати.
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