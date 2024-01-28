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Украинцев предупреждают о новой схеме мошенников с "наследством из-за рубежа": подробности

Архивное фото: Украинцев предупреждают о новой схеме мошенников с "наследством из-за границы" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине появилась новая схема для мошенничества. Украинцам предлагают получить "наследство из-за границы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области.

Отмечается, что в Сумской области к правоохранителям обратилась 71-летняя женщина. В социальной сети ей написала иностранка, чтобы оставить в наследство 500 000 евро. 

Однако, во время оформления "наследства" возникли трудности. Женщину попросили перечислить деньги за лицензию, страховку, регистрационный взнос и даже штраф. Так пенсионерка перевела злоумышленникам 655 000 грн. 

По факту мошенничества полиция открыла уголовное производство.

Полиция дала советы украинцам

  • Не доверяйте незнакомцам;
  • Не перечисляйте им деньги и не информируйте личные данные.

"Берегите себя и не дайте себя обмануть", - добавили правоохранители.

Мошенничество в Украине

Напомним, жертвами мошенников с начала полномасштабного вторжения стали 11% украинцев. Согласно опросу НБУ, почти треть жертв мошенников потеряли от их действий около 500 гривен, еще четверть опрошенных потеряла более 5000 гривен.

Напомним, по данным НБУ, мошенники в основном работают в Интернете. Что касается суммы ущерба от незаконных действий, 94% приходится на сеть Интернет, 4% - на торговую сеть и 2% - на банкоматы.

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